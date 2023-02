La figlia di Madonna, Lourdes Leon Ciccone, è stata cacciata dalla sfilata di Marc Jacobs

Lourdes Leon Ciccone, figlia di Madonna, è ormai uno dei volti più amati e seguiti del mondo della moda dove è riuscita a ritagliarsi una bella carriera. Non sorprende, dunque, che venga invitata spesso agli show fashion più ambiti al mondo per seguirli dalle prime file del front-row come quello recentissimo di Marc Jacobs. Questa volta però qualcosa è andato storto: Lourdes è stata cacciata da una delle security guards ed è stata costretta a tornare a casa senza porte assistere all’evento.

Ma cosa è successo? Da diversi anni la figlia di Madonna è ambassador ufficiale della Maison Marc Jacobs, dunque era regolarmente nella lista degli invitati dello show che si è tenuto il 2 febbraio a New York ma purtroppo è stata allontanata fin dal suo arrivo. Il motivo? Semplicemente sarebbe arrivata tardi, dunque a sfilata già cominciata. In molti, però, insinuano che si tratti solo di una trovata pubblicitaria inventata dallo stilista, visto che il look sfoggiato da Lola (e finito su tutti i giornali) fa parte di una sua collezione inedita.