La “febbre misteriosa” che uccide i bambini in India

Da più di una settimana, i bambini di alcuni distretti dello stato dell’Uttar Pradesh, nell’India settentrionale, si svegliano con febbre alta e inzuppati di sudore. Molti di loro lamentano dolori articolari, mal di testa, disidratazione e nausea. In alcuni casi, hanno riportato eruzioni cutanee diffuse su gambe e braccia.

Almeno 50 persone, per lo più bambini, sono morte a causa di questa febbre e diverse centinaia sono state ricoverate in ospedale in sei distretti nella parte orientale dello stato. Nessuno dei morti è risultato positivo al Covid-19. In un momento in cui l’India sembra finalmente riprendersi dalla seconda ondata di Covid, le morti in Uttar Pradesh hanno scatenato i media locali su questa “febbre misteriosa” che si sta diffondendo nelle campagne dello stato più popoloso dell’India.

I medici di alcuni dei distretti colpiti – Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kasganj e Firozabad – ritengono che la dengue, un’infezione virale trasmessa dalle zanzare, potrebbe essere la principale causa di morte. I medici affermano che molti dei pazienti sono stati portati in ospedale con un calo delle piastrine, un elemento che caratterizza una forma grave di dengue.

“I pazienti, in particolare i bambini, negli ospedali stanno morendo molto rapidamente”, afferma la dottoressa Neeta Kulshrestha, il più alto funzionario sanitario del distretto di Firozabad, dove sono morte 40 persone, tra cui 32 bambini, la scorsa settimana.

Trasmessa dalle zanzare femmina, la dengue è principalmente una malattia tropicale e circola in India da centinaia di anni. È endemica in più di 100 paesi, ma circa il 70% dei casi viene segnalato in’Asia. Ci sono quattro virus di dengue e i bambini hanno fino a cinque volte più probabilità di morire durante una seconda infezione di dengue rispetto agli adulti.

Quasi 100 milioni di casi gravi di dengue vengono segnalati in tutto il mondo ogni anno. “L’impatto combinato delle epidemie di Covid-19 e dengue può potenzialmente portare a conseguenze devastanti per le popolazioni a rischio”, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Eppure non è ancora chiaro se un’epidemia di dengue sia la sola responsabile delle morti legate alla febbre nell’Uttar Pradesh. Uno stato con oltre 200 milioni di persone e standard sanitari tradizionalmente nassi, alti livelli di malnutrizione nei bambini e assistenza sanitaria mal funzionante riporta ogni due anni questi casi di “febbre misteriosa” dopo le piogge monsoniche.