La famiglia Donald Trump: padre, fratelli, moglie e figli

Come tutti sanno, la famiglia Trump è nota per il suo aspetto imprenditoriale. Il capostipite dela famiglia, Frederick Trump, classe 1869, è nato in Germania ed è poi emigrato negli USA. Fred, suo figlio, fu il primo esponente della famiglia Trump a dedicarsi al mondo degli affari. Sposando Mary Anne MacLeod, diventò padre di cinque figli: Maryanne, la primogenita, Robert, Elizabeth, Donald Trump e Fred Trump Jr. Donald Trump si è sposato tre volte. Dal primo matrimonio, con Ivana Marie Zelnickova Trump, con la quale si è sposato nel 1977, ha avuto tre figli: Donald John Trump Jr, Ivanka Marie Trump, ed Eric Frederic Trump. Dal secondo matrimonio con Marla Maples, avvenuto nel 1993, ha avuto una figlia, Tiffany Ariana Trump. E da Melania Knauss, che ha sposato nel 2005, ha avuto un figlio, Barron William Trump nato nel 2006. L’attuale presidente degli Stati Uniti d’America ha dieci nipoti.

Abbiamo visto la famiglia di Donald J. Trump (la “J” sta per John), ma chi è il presidente degli Stati Uniti? L’ex imprenditore è nato il 14 giugno 1946 a New York, in particolare nel Queens, quarto dei cinque figli di Fred Trump, imprenditore edile, e Mary MacLeod Trump, immigrata scozzese arrivata a Ellis Island a bordo di un transatlantico nel 1930. All’età di tredici anni i genitori lo iscrivono alla New York Military Academy, e il giovane Trump continua a studiare in ambienti militari fino al 1964, anno del diploma, prima di entrare alla Fordham University e successivamente alla Wharton School of Finance in Pennsylvania, dove si laurea in economia nel 1968. La formazione militare non gli impedisce di evitare la guerra del Vietnam, per la quale in quegli anni tutti i giovani della sua età erano chiamati alle armi: Trump sfrutta per quattro volte il rinvio per motivi di studio, e quando non può più farvi ricorso, accusa un difetto fisico ai talloni per venire definitivamente riformato. A questo punto Trump, terminati gli studi, inizia a lavorare per l’azienda di famiglia, allora battezzata Elizabeth Trump & Son, dal nome della nonna di Donald, che già nei primi anni del secolo aveva dimostrato un talento imprenditoriale in ambito immobiliare, e con il figlio Fred (padre di Trump) aveva fondato la compagnia nel 1923.

