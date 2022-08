Ethiopian Airlines, due piloti si addormentano in volo e mancano l’atterraggio

Due piloti della compagnia aerea Ethiopian Airlines si sono addormentati mentre erano in volo, a 11mila metri di altezza. È successo il 15 agosto nei cieli dell’Etiopia quando a causa del colpo di sonno dei due aviatori, il Boeing 737 ha mancato l’atterraggio previsto all’aeroporto di Addis Abeba. La torre di controllo ha provato a contattare i due piloti, senza successo. I controllori del traffico aereo avevano notato che il velivolo non aveva iniziato a effettuare la discesa, come riportato dalla testata The Aviation Herald. I due piloti si sono svegliati soltanto quando è scattato l’allarme che è partito dopo la disconnessione del pilota automatico, una volta sorvolata la pista. A quel punto sono riusciti a riportare l’aereo ad Addis Abeba. Come ha documentato il radar del portale flightaware.com, il velivolo ha iniziato a percorrere una rotta a forma di otto vicino alla destinazione programmata. Il volo era partito da Khartum, in Sudan, ed è atterrato 25 minuti dopo del previsto. Prima di ripartire, il Boeing è rimasto a terra per circa due ore e mezzo.

Secondo l’esperto di aviazione, Alex Macheras, l’episodio che ha coinvolto “la più grande compagnia aerea africana” è “profondamente preoccupante”. “La stanchezza dei piloti non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale”, ha scritto su Twitter.