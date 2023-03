Emily Ratajkowski congela gli ovuli per avere un figlio da sola

Pochi giorni fa, Emily Ratajkowski e Harry Styles sono stati paparazzati mentre si scambiavano un appassionato bacio a Tokyo. Si credeva fosse nata una nuova coppia nello star system. Invece, a mettere le cose in chiaro ci ha pensato proprio lei, Emily Ratajkowski. Che in un momento di domande e risposte con i fan riportato dal Daily Mail, ha parlato della relazione con l’ex star dei One Direction e ha svelato i suoi piani per il futuro: congelare gli ovuli e pianificare una nuova maternità ma da sola.

Stando a quanto rivelato dalla modella ai suoi fan, infatti, al momento lei non vede un futuro a lungo termine con Harry Styles. Probabilmente, dunque, è solo una relazione lampo come quelle le sono state attribuite negli ultimi tempi: da Pete Davidson a Brad Pitt Ed Eric André.

A quanto pare, dunque, la modella non avrebbe alcuna intenzione di legarsi in maniera fissa e definitiva a un uomo. Ma, non per questo, vuole rinunciare al sogno di un’altra maternità. Emily Ratajkowski ha già un figlio, Sylvester, nato nel 2021 dall’amore con l’ex marito Sebastian Bear-McClard. E, proprio per regalare al piccolo di casa un fratellino o un sorellina, la modella sta pensando di congelare i suoi ovuli. Obiettivo: diventare mamma per la seconda volta entro i 40 anni e vivere la maternità da sola, senza un uomo al suo fianco.

“Ci ho pensato molto – ha spiegato – molti dei miei amici hanno congelato i loro ovuli solo per avere un po’ più di tempo, fare la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner che vogliono». E ha aggiunto: “Io ho 31 anni, mia madre è rimasta incinta di me naturalmente a 38 anni, quindi non ci avevo mai pensato prima”. Ma, dopo il presunto tradimento del marito, il loro addio e i tanti recenti flirt, qualcosa in lei è cambiato. “Adoro essere madre, penso che mi piacerebbe avere più figli. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino”.