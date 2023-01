Elicottero si schianta su un asilo vicino Kiev, tra le vittime il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi

Il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi è morto nello schianto dell’elicottero caduto vicino ad un asilo a Brovary, nella regione di Kiev.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI

Tra le vittime anche il suo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni Yurii Lubkovych. Lo riferisce il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko, precisando che 9 dei morti erano a bordo dell’aeromobile di proprietà che appartiene dei servizi di emergenza statali ucraini.

What a tragedy! A helicopter crashed into the kindergarten in Brovary near Kyiv. Reportedly, 3 people are dead and 5 are injured pic.twitter.com/dXlnuRkP9O

In totale ci sono 16 vittime, inclusi due bambini. Klymenko ha aggiunto che a causa dell’incidente “ventidue persone sono ricoverate in ospedale, di cui 10 bambini”.

Minister of Internal Affairs, his First deputy and Ministry's state secretary died in a helicopter crash in Brovary, Kyiv region. Helicopter fell by a kindergarten.

16 people died in the crash, 2 of them children. 22 people were hospitalized, 10 of them children.

Tragedy. pic.twitter.com/EzlIg1t6xM

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023