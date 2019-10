Elezioni comunali in Ungheria: Orban perde Budapest e altre città

Clamoroso risultato alle elezioni comunali che si sono tenute in Ungheria con il premier Viktor Orban che ha perso la capitale Budapest e anche altre città.

A rivelarlo è stato l’Ufficio elettorale nazionale che nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre ha svelato i risultati che, seppur parziali, rappresentavano comunque l’81 per cento delle schede scrutinate: numeri, dunque, molto vicini a quelli definitivi.

Le elezioni comunali ungheresi, la cui affluenza si aggira intorno al 50 per cento degli aventi diritto, hanno inflitto una sconfitta clamorosa al premier sovranista Viktor Orban (qui il suo profilo), che perde in più della metà delle città in cui si è votato.

A far rumore più di tutte, però, è la capitale Budapest, che passa a Gergely Karacsony, Il candidato dei partiti uniti dell’opposizione ha ottenuto il 50,62 per cento dei voti, mentre il candidato di Fidesz, il partito di Orban nonché sindaco uscente Istvan Tarlos ha preso il 44,29 per cento.

A Budapest, così come in altre città, le opposizioni, dalla sinistra ecologista all’ultradestra di Jobbik, si sono unite per far fronte comune contro il premier ungherese, che ha incassato, così, una sonora sconfitta.

Viktor Orban non ha ancora commentato i risultati delle elezioni comunali in Ungheria: tuttavia, nonostante i risultati poco incoraggianti, il suo partito, Fidesz, resta ancora saldamente maggioritario in tutto il resto del paese.

