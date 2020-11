ELEZIONI USA 2020 DIRETTA – È uno scontro istituzionale a tutti gli effetti quello in corso negli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali Usa che si sono tenute martedì 3 novembre 2020. Il presidente in carica, Donald Trump, rivendica la vittoria e parla di “frodi” e “imbrogli sui voti. Il rivale democratico Joe Biden, ex vice di Barack Obama, è in vantaggio e gli mancano poche decine di grandi elettori per conquistare la presidenza (qui come funziona il sistema elettorale Usa).

Il destino della Casa Bianca è appeso al filo dei voti di alcuni stati, ancora in fase di scrutinio, tra cui Nevada, Arizona, Alaska, Pennsylvania, Carolina del Nord e Georgia. Qui sotto i risultati parziali dei due candidati (fonte Cnn). Ricordiamo che per la vittoria è necessario conquistare 270 grandi elettori.

Risultati parziali grandi elettori

Grandi Elettori Trump totali: 213

Grandi Elettori Biden totali: 253

QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLE ELEZIONI USA 2020

Di seguito gli aggiornamenti in diretta | LIVE

Ore 07.18 – Biden a un passo dalla vittoria – Biden la spunta in Wisconsin e in Michigan: ora gli mancano solo sei grandi elettori alla vittoria. Il destino delle elezioni presidenziali americane è appeso allo spoglio di alcuni Stati chiave – Nevada, Georgia, North Carolina e Pennsylvania – che saranno decisivi per determinare chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. In Georgia e Pennsylvania ci sono decine di migliaia di schede ancora da contare.

Ore 07.00 – Usa 2020: Pennsylvania accelera spoglio, “Dati entro oggi” – Lo spoglio in Pennsylvania accelera “più del previsto” e la “stragrande maggioranza delle schede potrebbe essere conteggiata entro oggi. Lo ha dichiarato il segretario di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar, intervistata da Abc News. “Siamo in anticipo sui tempi, sono meno di un milione le schede rimaste da scrutinare”, ha spiegato. “Aveva detto che la stragrande maggioranza dei voti sarebbe stata contata entro venerdì. Ora credo che la stragrande maggioranza delle schede verrà conteggiata entro domani (oggi in Italia, ndr)”, ha confermato. E le azioni annunciate dalla campagna del presidente Donald Trump non sembrano turbarla. “Non credo farà alcuna differenza. Ciò che ci interessa è fare in modo che ogni elettore qualificato il suo voto conti, che la sua voce venga ascoltata e vogliamo assicurarci che nessun elettore sia privato dei diritti civili”, ha dichiarato. “Quindi conteremo ogni voto ed è questo ciò che rende grande la nostra democrazia”.

Ore 06.43 – Usa 2020: campagna Trump valuta cause anche in Arizona e Nevada – La campagna di Donald Trump valuta azioni legali anche in Arizona e Nevada, Stati chiave dov’è ancora in corso lo spoglio delle schede per le presidenziali. Finora la campagna del presidente uscente ha intentato cause in Pennsylvania, Michigan e Georgia per fermare lo spoglio delle schede arrivate dopo l’election day di ieri e ha avviato un’azione in Wisconsin per chiedere il riconteggio.

Ore 06.30 – Usa 2020: in Arizona centro elettorale assediato da fan Trump – Alcuni sostenitori del presidente americano, Donald Trump, si sono radunati all’esterno di un centro elettorale nella contea di Maricopa, in Arizona. Si tratta di un distretto chiave dov’è in corso una gara all’ultimo voto tra Trump e il suo sfidante democratico, Joe Biden. Secondo alcuni giornalisti, citati dal Guardiani, alcuni manifestanti erano armati. Molti indossavano cappelli “Maga” e altri mostravano cartelli contro le presunte frodi elettorali. Ap e Fox News avevano già assegnato l’Arizona a Biden ma nelle ultime ore lo spoglio ha dato quasi un testa a testa. Lo sceriffo della Contea ha schierato alcuni agenti in tenuta anti-sommosa per difendere il centro elettorale da eventuali assalti.

Ore 06.00 – Usa 2020: in Georgia ancora 90 mila schede da scrutinare – Ci sono circa 90.735 schede ancora in sospeso in Georgia. Lo ha reso noto la Cnn che cita l’ufficio del segretario di Stato, Brad Raffensperger. Le prossime informazioni saranno fornite in una conferenza stampa programmata alle 10.30 (ora locale, le 16.30 in Italia).

ELEZIONI USA 2020, COSA È SUCCESSO IERI

Biden: “Non dichiaro vittoria ma penso vinceremo” – “Vi devo ringraziare, avete votato in 150 milioni, è un risultato straordinario”. Lo ha detto il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden, parlando ai suoi sostenitori da Wilmington, nel Delaware. “Ricordiamoci che il potere è nelle mani del popolo, è il popolo che deve decidere. Dopo una lunga serata di scrutinio sappiamo che possiamo arrivare a vincere. Non sono ancora qui per dirvi che abbiamo vinto, ma crediamo di avere buone chance di essere vittoriosi”, ha detto Biden. “Questa non sarà la mia vittoria o la vostra, sarà la vittoria della democrazia americana. Mi occuperò di tutti”.

Trump chiede di fermare il conteggio in Pennsylvania e Michigan. Chiesto riconteggio in Wisconsin. La campagna di Donald Trump ha annunciato di aver presentato ricorso chiedendo la sospensione del conteggio dei voti in Pennsylvania e Michigan. Nello Stato in bilico, mancano ancora molte schede da scrutinare. Intanto, la campagna di Trump ha dichiarato la vittoria in Pennsylvania e ha annunciato una serie di “azioni legali” chiamando in causa, tra le altre cose, la decisione della Corte Suprema locale di ammettere i voti per posta ricevuti fino a tre giorni dopo il giorno delle elezioni. L’avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, è andato a Filadelfia con un team di legali perché ritiene si siano verificati, a suo dire, “massicci brogli”. Il manager della campagna di Donald Trump ha annunciato inoltre che il presidente chiederà il riconteggio dei voti in Wisconsin.

Trump: “Stanno trovando voti per Biden ovunque. Vogliono far sparire 500 mila voti per me” – “Stanno trovando voti per Biden ovunque – in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Malissimo per il nostro Paese”. Così Donald Trump su Twitter, mentre continuano le operazioni di conteggio in diversi Stati cruciali per la conquista della Casa Bianca. “Stanno lavorando duro per far sparire 500 mila voti di vantaggio in Pennsylvania, il prima possibile. Ugualmente, in Michigan e altri!”, è la denuncia del presidente.

Bolsonaro schierato, “lo sapete, tifo per Trump” – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è un alleato di ferro di Donald Trump e non ha fatto mistero per chi parteggi, in attesa di conoscere i risultati delle elezioni americane. “Conoscete la mia posizione, sono stato chiaro. Ho una buona relazione con Trump e spero che venga rieletto”, ha dichiarato ai giornalisti.

Elezioni Usa ultime notizie | Trump attacca voto per posta: “Pesa troppo” – Il presidente americano, Donald Trump, ha nuovamente attaccato il voto per posta: “Come mai ogni volta che contano i voti per posta sono così devastanti nelle percentuali e nel potere di distruzione?”, ha chiesto in un tweet.

Biden: “Non ci fermeremo fino a conteggio tutti voti” – “Non ci fermeremo finché tutti i voti non saranno stati contati”. Lo ha assicurato il candidato dem, Joe Biden, in un tweet. In diversi Stati cruciali per la conquista della Casa Bianca le operazioni di scrutinio sono ancora in corso.

Trump: “La scorsa notte ero in vantaggio, poi magicamente scomparso. Molto strano”. “La scorsa notte ero in vantaggio, spesso in modo solido, in molti stati chiave in quasi tutti i casi gestiti e controllati dai democratici. Poi, uno ad uno, hanno iniziato a scomparire magicamente mentre venivano contati i voti a sorpresa. MOLTO STRANO”. Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump.

Wall Street: avvio in rialzo dopo Election day, DJ +0,86% – Avvio in rally per Wall Street il giorno dopo l’Election Day. Nonostante gli investitori avessero scommesso su un esito chiaro delle elezioni presidenziali, i principali indici sono tutti in deciso rialzo, mentre la corsa alla Casa Bianca è tutt’altro che chiusa. Il mercato resta comunque volatile in attesa del nome del vincitore. A inizio delle contrattazioni, il Dow Jones avanza dello 0,86% a 27.716,22 punti, lo S& P 500 guadagna l’1,68% a 3.425,80 punti e il Nasdaq il 2,93% a 11.487,40 punti.

Ocasio-Cortez, parole Trump pericolose e autoritarie – “Il prematuro annuncio di Donald Trump che reclama la vittoria è illegittimo, pericoloso e autoritario”. Lo scrive su Twitter Alexandria Ocasio-Cortez, deputata Dem in corsa per la rielezione. “Contare i voti. Rispettare i risultati”, conclude.

Elezioni Usa ultime notizie | Staff Biden, “Trump oltraggioso, senza precedenti” – Le parole del presidente Usa, Donald Trump, che ha ventilato la necessità di interrompere il conteggio delle schede elettorali “correttamente espresse” sono “oltraggiose, senza precedenti ed errate”: lo ha detto la responsabile della campagna del candidato democratico Joe Biden, Jen O’Malley Dillon, rispondendo alla minaccia del presidente di ricorrere alla Corte suprema sul risultato elettorale.

Il discorso di Trump: “Questa è una frode, abbiamo già vinto” – “E’ senza dubbio la conferenza stampa più a tarda notte che abbia mai fatto. Ho apprezzato molto il vostro sostegno, milioni di persone hanno votato per noi questa notte. Un gruppo molto triste di persone sta cercando di metterci in ombra, ma noi resisteremo. Voglio ringraziare la first lady, Pence, la mia famiglia. Siamo pronti per un grande festeggiamento, stiamo vincendo praticamente tutto. Siamo pronti per festeggiare qualcosa di meraviglioso. I cittadini di questo paese sono andati alle urne con numeri record. Abbiamo vinto la Florida con un ampio margine”. “Stiamo vincendo anche in Pennsylvania con un margine enorme. Abbiamo circa 690mila voti di vantaggio lì, ancora la partita non è chiusa. 64% di voti è stato scrutinato. Circa 300mila voti di vantaggio in Michigan e stiamo vincendo anche in Wisconsin”. Pensiamo che ci sia un abuso enorme, ci rivolgeremo alla Corte suprema americana, non vogliamo che si fermi il voto, vogliamo che venga fatto tutto con trasparenza. Noi vinceremo e per quanto mi riguarda abbiamo già vinto”. “Eravamo pronti a celebrare un grande successo” quando “la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa”. Così il presidente Donald Trump parlando alla nazione nella lunga notte elettorale.

ELEZIONI USA 2020: I REPORTAGE DI PIETRO GUASTAMACCHIA PER TPI DAGLI USA

Potrebbero interessarti Covid, Usa: oltre 100 mila casi nelle ultime 24 ore, è record Fingeva una vita di lusso sui social, nella vita reale è stata arrestata per furto: la storia di Monique Il viaggio di Intersos a Lesbo, l’isola dei migranti dimenticati