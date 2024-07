L’appello di George Clooney: “Abbiamo bisogno di un nuovo candidato”

Nel dibattito sulle elezioni presidenziali e sull’opportunità che l’attuale presidente Usa Joe Biden continui la sua corsa irrompe George Clooney che ha lanciato un appello sul New York Times dal titolo: “Amo Biden ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato”.

L’attore, fervente sostenitore del Partito Democratico, quindi, sostiene che Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa dopo le ormai note difficoltà dimostrate durante il primo dibattito televisivo con Donald Trump.

“Sono un democratico da sempre e non mi scuso per questo – scrive Clooney – Come partecipante al processo democratico e a sostegno del candidato che ho scelto, ho guidato alcune delle più grandi raccolte di fondi nella storia del mio partito. Barack Obama nel 2012. Hillary Clinton nel 2016. Joe Biden nel 2020. Il mese scorso ho ospitato la più grande raccolta fondi a sostegno di un candidato democratico di sempre, per la rielezione del presidente Biden”.

Clooney, poi, continua rivelando di aver amato Joe Biden sia come vicepresidente che come presidente: “Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato. Ma l’unica battaglia che non può vincere è quella contro il tempo. Nessuno di noi può farlo. È devastante dirlo, ma il Joe Biden che ho visto tre settimane fa alla raccolta fondi non era il Joe ‘big F-ing deal’ del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che abbiamo visto tutti al dibattito”.