Elezioni Usa 2024, Biden pronto all’addio: “Annuncio nel fine settimana”

Biden si sarebbe convinto dopo le pressioni dei democratici ad abbandonare la corsa alla Casa Bianca: l’annuncio, secondo quanto scrivono i media statunitensi, potrebbe arrivare già nel fine settimana.

Il presidente degli Stati Uniti, attualmente in isolamento dopo aver contratto il Covid, secondo il sito d’informazione Axios: “In privato si sta rassegnando a pressioni, sondaggi negativi e allo scrutinio ormai insostenibile di ogni suo atto e parola iniziato col disastroso dibattito che ne ha messo in luce le fragilità”.

“Non è più una questione di se ma di quando” spiegano fonti ben informate al sito. L’annuncio potrebbe arrivare entro 72 ore, ovvero subito dopo la fine della convention dei repubblicani.

Secondo altre indiscrezioni, inoltre, Nancy Pelosi avrebbe confidato ad alcuni deputati democratici che Biden si sarebbe convinto ad abbandonare la corsa.

Anche l’ex presidente Barack Obama, secondo quanto scrive il Washington Post, avrebbe confidato ad alcuni amici stretti che Biden dovrebbe considerare seriamente l’ipotesi di ritirarsi poiché le chance di vittoria sono ormai ridotte al minimo.

Secondo il Wall Street Journal a far vacillare Biden, oltre alla pressione dei suoi, sarebbe stato un rapporto che lo darebbe perdente in tutti gli stati in bilico.

I possibili sostituti

Ma chi potrebbe sostituire Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca e sfidare Trump alle elezioni Usa 2024? La favorita numero uno è la Kamala Harris, la vice dell’attuale presidente.

Diverse le ipotesi sul tavolo: Biden potrebbe dimettersi anzitempo e passare subito il testimone Harris. In alternativa potrebbe lasciare la scelta del candidato ai delegati del Partito Democratico oppure indicare direttamente il nome della sua vice come candidato ufficiale dei dem.