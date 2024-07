Elezioni Usa 2024, Biden ha il Covid e considera l’ipotesi del ritiro

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al Covid e per la prima volta sta seriamente considerando l’ipotesi di ritirarsi dalle elezioni Usa 2024.

L’inquilino della Casa Bianca che ha dovuto interrompere il suo tour elettorale a Las Vegas per fare rientro a casa Delaware è infatti risultato positivo al Coronavirus così come comunicato dalla portavoce Karine Jean-Pierre: “Stamani presto dopo il suo primo intervento a Las Vegas, il presidente Biden è risultato positivo al Covid”.

“È vaccinato – ha aggiunto – e ha preso il booster. Sta mostrando sintomi blandi”. Secondo la Cnn, però, la vera notizia sarebbe quella che vedrebbe Biden per la prima volta ipotizzare un suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca.

Biden, infatti, avrebbe chiesto ai suoi collaboratori più stretti se la sua vice, ovvero Kamala Harris, “può vincere”.

“Mi ritirerei solo se un medico me lo ordinasse per gravi problemi di salute” aveva affermato Biden nella giornata di martedì per poi aggiungere: “Solo Dio può impedire la mia candidatura”.

Proprio la positività al Covid potrebbe essere una via d’uscita per il presidente sempre più pressato dai democratici. Il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer ha infatti apertamente dichiarato: “La cosa migliore è che Biden si ritiri”.

Anche Nancy Pelosi avrebbe espresso forti dubbi sulla candidatura di Biden affermando al Los Angeles Times: “È stato uno dei presidenti più importanti nella storia della nazione. Ma siamo a un bivio: una seconda presidenza Trump minerebbe le fondamenta stesse della nostra democrazia”.