Elezioni Francia: dura sconfitta per Macron, persa la maggioranza assoluta. Balzo di Le Pen

Il presidente francese, Emmanuel Macron, non ha la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale. Lo affermano i primi risultati del secondo turno delle elezioni legislative. Secondo le stime Ipsos-Sopra Steria, la coalizione di Macron, Ensemble!, avrebbe ottenuto 230 seggi, mentre per avere la maggioranza assoluta ne sarebbero serviti 289. Una sconfitta per l’inquilino dell’Eliseo, rieletto presidente ad aprile. Si tratta infatti della prima volta negli ultimi vent’anni che un presidente uscito vincitore dalle urne non ottiene la maggioranza assoluta dei seggi nell’Assemblea nazionale.

Segue con 149 seggi la coalizione di sinistra Nupes, guidata da Jean-Luc Melenchon, diventata così la prima forza di opposizione. “La disfatta del partito presidenziale è totale e non c’è maggioranza”, ha detto il leader della Nuova unione popolare, ecologica e sociale (Nupes), che ha parlato di una “situazione del tutto inaspettata e senza precedenti”.

Un ruolo chiave negli equilibri dopo il voto lo svolgeranno i Republicains (Lr): i conservatori sarebbero infatti riusciti a limitare le perdite ottenendo secondo le proiezioni 76 deputati, 24 seggi in meno rispetto alla precedente legislatura. Nonostante l’apertura dell’ex ministro Jean-François Copé a un patto di governo con Macron, il presidente della formazione gollista, Christian Jacob, ha assicurato che Lr rimarrà all’opposizione. “Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto una campagna all’opposizione, siamo all’opposizione, rimarremo all’opposizione”, ha detto Jacob.

Esteri / La stampa francese boccia la vittoria di Macron: “Risultato storico dell’estrema destra” Esteri / Chi è Elisabeth Borne, la nuova premier francese nominata da Emmanuel Macron

Festeggia il Rassemblement National, protagonista di un autentico exploit. Il partito guidato da Marine Le Pen avrebbe infatti ottenuto 85 seggi, ben 77 in più rispetto alla precedente legislatura. Marine Le Pen, rieletta nel Pas-de-Calais, potrà adesso formare un gruppo parlamentare, che richiede la presenza di almeno 15 deputati. Secondo la leader della destra francese, “il popolo” ha deciso di nominare “un gruppo parlamentare molto all’Assemblea, che diventa un po’ più nazionale”. “Formeremo il gruppo più numeroso nella storia della nostra famiglia politica”, ha sottolineato.