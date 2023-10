Elezioni Europee 2024: quando ci saranno (le date) e come funzionano

Ci siamo quasi: tra qualche mese i cittadini dell’Unione Europea torneranno a votare per eleggere i Membri del Parlamento Europeo, i propri rappresentanti. Ogni cinque anni infatti si tengono le elezioni europee che per il 2024 sono state fissate a giugno. Per l’esattezza dal 6 al 9 giugno 2024.

In quei giorni saremo quindi chiamati ad esprimere il nostro voto. Una volta eletti i nostri rappresentati, insieme ai governi dei paesi dell’Unione Europea, avranno il compito di creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell’UE in diversi ambiti come il sostegno all’economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza.

I deputati del Parlamento Europeo infatti lavorano per mettere in risalto importanti temi politici, economici, sociali oltre che per sostenere i valori dell’Unione europea come il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. Il Parlamento ha anche il compito di approvare il bilancio dell’UE e di controllare come vengono spesi i soldi. Inoltre, elegge il Presidente della Commissione Europea, nomina i Commissari e garantisce che agiscano nell’interesse dei cittadini dell’UE.

Quella del 6-9 giugno 2024 sarà la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo, in quanto il primo voto popolare risale al 1979, e la prima dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Ma come funzionano le elezioni europee 2024? La gestione delle elezioni spetta a ciascun paese, ma nel farlo devono essere rispettati alcuni principi comuni:

Le elezioni si svolgono durante un periodo di quattro giorni, da giovedì a domenica.

Il numero di deputati eletti da un partito politico è proporzionale al numero di voti che riceve.

I cittadini dell’UE residenti in un altro paese dell’UE possono votare e candidarsi alle elezioni.

Ogni cittadino può votare una sola volta.

Il numero dei deputati viene deciso prima di ogni elezione. Il numero totale non può superare 750 più il presidente. I deputati attualmente sono 705.

Prima di ogni elezione europea, viene fissato il numero di deputati che ogni paese dell’UE può eleggere. Questa decisione si basa sul principio della proporzionalità degressiva. In pratica ogni deputato di un paese più grande rappresenta un maggior numero di cittadini rispetto a un deputato di un paese più piccolo. Il numero minimo di eurodeputati che un paese può eleggere è di 6, mentre il massimo è di 96.

Ciascuno Stato membro può stabilire la propria legge elettorale per l’attribuzione dei seggi che gli spettano, purché il metodo utilizzato sia proporzionale e la soglia di sbarramento non sia superiore al 5 per cento. Sebbene la maggior parte degli Stati utilizza una circoscrizione unica nazionale per la ripartizione dei propri seggi, vi è la possibilità, per ciascuno Stato membro, di suddividere il proprio territorio in più circoscrizioni elettorali.

Per le elezioni europee (quelle del 2024 incluse, ovviamente) i cittadini dei vari paesi voteranno i candidati dei vari partiti nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglierà di aderire a un gruppo politico transnazionale. Inoltre, come è noto, la maggior parte dei partiti nazionali è affiliata ad un partito politico a livello europeo.

Quali soni i gruppi politici al Parlamento europeo? Eccoli:

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Gruppo Renew Europe

Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea

Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei

Gruppo Identità e Democrazia

Il Gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo – GUE/NGL

I Partiti politici europei invece sono: