Il premier albanese Edi Rama ironizza sulle vacanze degli italiani in Albania

Il premier albanese Edi Rama ha commentato l’enorme flusso di italiani che hanno scelta l’Albania come meta delle loro vacanze.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, il primo ministro ha ricordato gli eventi dell’8 agosto 1991, quando più di 20mila albanesi sbarcarono a Bari a bordo della nave Vlora alla ricerca di un futuro migliore, paragonandoli alla decisione di molti connazionali di trascorrere le ferie 2023 in Albania. “E aspettate aspettate, non avete ancora visto nulla” ha scritto Edi Rama nel post.