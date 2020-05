EasyJet vittima degli hacker, rubati dati di 9 milioni di clienti

EasyJet vittima degli hacker: rubati mail, dati di viaggio e carta di credito

EasyJet vittima degli hacker. La nota compagnia aerea low cost britannica ha reso noto che con un attacco informatico “altamente sofisticato” sono stati sottratti dati di viaggio di ben 9 milioni di clienti. Gli hacker avrebbero avuto accesso agli indirizzi mail e ai dettagli del viaggio e, nel caso di circa 2mila passeggeri (precisamente 2.208), anche alle informazioni della carta di credito. EsayJet si è mossa subito per contattare i clienti coinvolti e per offrire un supporto. “Abbiamo fermato gli accessi non autorizzati. Stiamo già contattando i clienti coinvolti ed è stato offerto loro supporto”, ha detto nel suo comunicato la società, già duramente colpita dalla pandemia di Coronavirus.

