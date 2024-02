È nata un’app di incontri riservata a persone molto benestanti: come funziona “Score”

C’è una nuova app di appuntamenti lanciata per la giornata di San Valentino, ma c’è un problema: devi avere almeno 675 crediti per usarlo. Lanciato oggi dalla piattaforma finanziaria Neon Money Club, Score è un’app di appuntamenti per persone con un credito da buono a eccellente e cerca di contribuire ad aumentare la consapevolezza sull’importanza delle finanze nelle relazioni. L’idea è di Luke Bailey, co-fondatore e CEO della società finanziaria che, come racconta al blog TechCrunch ha preso spunto per la piattaforma di incontri per ricchi durante Afrotech, evento dedicato al mondo della tecnologia di Austin, Texas.

Durante la serata il creatore di Score ha chiesto a tutti gli ospiti “Quale dovrebbe essere il punteggio di credito minimo per qualcuno con cui esci?”, quella domanda, poi, è diventata l’app di incontri per milionari. Secondo l’uomo d’affari, sebbene sia scomodo parlare di soldi all’interno di una relazione, farlo diventa fondamentale. I problemi finanziari sarebbero, infatti, la principale causa di divorzio negli Stati Uniti:

Il benessere finanziario spesso passa in secondo piano. Al Neon Money Club, la nostra missione è quella di iniettare consapevolezza finanziaria nel tessuto della vita di tutti i giorni. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo deciso di portare la conversazione lì dove normalmente non arriva. Score infatti mira a espandere il tema della salute finanziaria.

Per creare un account su Score sarà sufficiente dimostrare di essere milionario e di non aver maturato debiti, a questo punto verrà assegnato un punteggio che esprime il merito creditizio di un utente. L’app di incontri per ricchi controllerà lo storico finanziario di ogni nuovo iscritto e, se il totale del credit score sarà superiore a 675, la persona potrà procedere con l’iscrizione.