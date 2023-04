Due invitate al matrimonio si presentano vestite di bianco (una in abito nuziale): la reazione della sposa

Mai indossare un abito bianco ad un matrimonio, se non è il proprio. Una regola non scritta che, forse, due donne invitate ad un matrimonio tenutosi nei giorni scorsi non conoscevano… Le due, infatti, si sono presentate alle nozze vestite di bianco e la situazione è degenerata. L’episodio è stato immortalato da un’altra ospite e condiviso su TikTok ottenendo in pochissimo tempo oltre 20mila commenti.

Il video è stato pubblicato da Isabella Santos Giha ed ha raggiunto oltre 16 milioni di visualizzazioni in un giorno. Nel filmato si vede una ragazza che indossa un lungo abito di pizzo bianco, mentre un’altra donna è ripresa seduta ad un tavolo con addosso quello che la tiktoker descrive come “un vero abito da sposa”.

Bianco, con fiori applicati e gonna in tulle: a guardarlo, in effetti, risulta difficile sostenere che non si tratti proprio di “quel” vestito. In un post, Isabella ha fatto appello agli spettatori: “Per favore, non indossare mai il bianco al matrimonio di qualcuno. È triste e mancanza di rispetto”. E infatti la sposa è sembrata demoralizzata: nell’ultimo frame del video, si vede la giovane quasi in lacrime… E chissà se qualcuno non abbia fatto notare alle invitate il gesto “irrispettoso”…