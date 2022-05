Draghi: “Preoccupano test missilistici della Corea del Nord”

“L’Italia, l’Unione Europea e il Giappone condividono l’importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico. Con il primo ministro Kishida abbiamo condiviso la preoccupazione per i test missilistici del regime nordcoreano. Dobbiamo continuare a mostrarci uniti e risoluti a difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole – anche in riferimento ai Mari Cinesi e nello Stretto”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine dell’incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida commentando le ultime notizie sui test balistici intrapresi dalla Corea del Nord.

La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato nelle acque della sua coste orientale oggi, 4 maggio, secondo quanto riportato da fonti militari sudcoreane. Si tratta del primo lancio dalla parata militare tenuta il 25 aprile, in cui il leader Kom Jong Un ha annunciato un’accelerazione nello sviluppo di armamenti nucleari. Il test di oggi è il tredicesimo della Corea del Nord quest’anno, incluso quello – non riuscito – del 16 marzo.