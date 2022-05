A Draghi il premio Atlantic Council per la leadership internazionale

Un premio per la sua influenza e leadership a livello internazionale. Dall’impegno per la pace in Ucraina alle sanzioni contro la Russia, dalla lotta alla pandemia all’impegno per porre un argine alla crisi energetica. Nella giornata di oggi, 11 maggio 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi verrà insignito a Washington del Distinguished Leadership Award, riconoscimento conferito dall’Atlantic Council (think tank della Nato). Si tratta di un premio assegnato ogni anno a persone che hanno contribuito a “influenzare insieme il futuro globale”.