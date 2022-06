Draghi, Macron e Scholz insieme a Kiev: viaggio in treno dalla Polonia per incontrare Zelensky

Il premier italiano Mario Draghi, assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron sono in viaggio per Kiev, dove oggi 16 giugno incontreranno per la prima volta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È durato circa un paio d’ore il vertice tra i tre a bordo del treno.

I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza del convoglio ieri sera, in vista dell’incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Obiettivo della visita è portare “un messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue” nel condannare la Russia e aiutare l’Ucraina.

Una foto diffusa dai media tedeschi e rilanciata da Repubblica mostra i tre leader insieme in un vagone del treno, che sarebbe partito questa notte dalla Polonia diretto alla capitale ucraina. Altissime le misure di sicurezza, riporta il Corriere della Sera, a cominciare da un centinaio di agenti dell’intelligence di Italia, Francia e Germania a bordo del treno. Massimo riserbo anche sul programma della visita, che dovrebbe prevedere anche una tappa a Irpin e un faccia a faccia con Zelensky a Kiev.

Il messaggio di Roma, Berlino, e Parigi sarà univoco nel ribadire il supporto a Kiev, ma nelle tre capitali da tempo si sta ragionando anche di come portare le parti al tavolo negoziale, pur con sfumature diverse. Draghi, nella sua recente missione in Israele, ha spiegato che l’Italia continua a lavorare perché si giunga “quanto prima a un cessate il fuoco” e a “negoziati di pace”, ma ha chiarito che il negoziato dovrà avvenire nei “termini che l’Ucraina riterrà accettabili”.