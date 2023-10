Dove è finita la sinistra in Europa? Da Berlino un nuovo patto per salvare l’UE con Yanis Varoufakis e tanti altri

“L’UE sta fallendo. Cosa dobbiamo fare?”. Domani, sabato 7 ottobre 2023, Yanis Varoufakis, Ece Temelkuran e Özge Inan discutono del futuro dell’Europa a Berlino, al Teatro IM Delphi, ore 18.00 – Gustav-Adolf-Straße 2.

Di fronte ad un collasso climatico ed una potenziale catastrofe nucleare, mentre un lavoro a tempo determinato è un’utopia ed assistiamo ad un continuo taglio del nostro welfare Yanis Varoufakis e Ece Temelkuran in dialogo con Özge Inan, cercheranno di dare risposte a ciò che realmente conta per i cittadini europei al di fuori di propaganda e campagne elettorali.

“Gli Europei sono coinvolti in un terribile enigma. Da un lato i centristi radicali e tossici che gestiscono la UE stanno impoverendo l’Europa da punto di vista economico, morale ed ambientale. D’altro canto, i nazionalisti populisti e xenofobi di destra sostengono lo smantellamento dell’UE e invocano il disgusto della maggioranza nei confronti dell’establishment per costruire la propria base di potere neofascista. Alla fine, lo mettono al servizio dell’establishment. Nel frattempo la maggioranza soffre di vite, prospettive e condizioni ridotte. Inoltre le persone e l’ambiente vengono sfruttate senza pietà. Come dovrebbero rispondere gli europei progressisti e internazionalisti? Come opporsi, contemporaneamente ai due autoritarismi contrastanti?” Unisciti a noi per elaborare una risposta collettiva. Yanis Varoufakis

Sarà con loro a Berlino anche Federico Dolce portavoce nazionale di Mera e DiEM25 in Italia pronto a dare il suo contributo su come e cosa l’Italia può e deve fare per affrontare le sfide del prossimo autunno a partire dalla finanziaria sino alla politica estera guardando anche alle elezioni Europee. “Con la guerra alle porte, la crisi climatica , i problemi economici e una politica sempre più prona verso nazionalismi e i potenti, l’Europa sembra aver rinunciato a voler costruire un futuro in cui sperare, deve ora scegliere se darsi una chance per sopravvivere o soccombere ad una distopia che è già in atto”.

Yanis Varoufakis è un economista, autore e politico greco. È stato Ministro delle Finanze greco da gennaio a luglio 2015, dove ha condotto i negoziati con i creditori della Grecia. Ha rassegnato le dimissioni quando ha scoperto che il governo intendeva firmare il memorandum dell’UE, nonostante un referendum nazionale in cui i greci hanno votato a stragrande maggioranza contro. Nel 2016 ha co-fondato DiEM25 ed è il Segretario Generale di MeRA25, il partito politico di DiEM25 in Grecia. Yanis Varoufakis ha appena pubblicato il libro Technofeudalism, What Killed Capitalism (Ed. Penguin Books, interviste disponibili su The Guardian e The Times UK).

Ece Temelkuran è una giornalista e autrice turca. È stata editorialista di Milliyet (2000-2009) e Habertürk (2009 – gennaio 2012) e conduttrice di Habertürk TV (2010-2011). È stata nominata per due volte “editorialista politica più letta della Turchia”. Le sue rubriche sono state pubblicate anche da media internazionali come The Guardian e Le Monde Diplomatique.

Federico Dolce è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università di Torino. Campaign manager e political stategist, socio partner di un ‘agenzia di comunicazione, è presidente e socio fondatore del Centro Studi Argo, portavoce Nazionale di MERA25 Italia, è esperto su temi come mercato del lavoro, geografia politica, Europa e democrazia informatica.

Özge İnan ha studiato legge a Berlino. Nel frattempo, ha iniziato a scrivere una rubrica per l’organizzazione di salvataggio in mare Mission Lifeline. Dopo il primo esame di legge, ha lavorato per ZDF Magazin Royale e per il dipartimento investigativo della Süddeutsche Zeitung. I suoi argomenti principali sono la politica legale, i problemi di distribuzione, il genere, la giustizia e la Turchia. Il suo romanzo d’esordio, Natürlich kann man hier nicht leben, è stato pubblicato da Piper nel luglio 2023.