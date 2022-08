Dopo tre anni tornano a casa ma la trovano occupata

Una famiglia inglese con due bambini piccoli – di nove e un anno – è tornata in Inghilterra dopo aver vissuto per tre anni a Dubai, ma una volta arrivati a casa hanno trovato l’abitazione occupata. Carna e Ganes Brooks l’avevano data in affitto a una donna che conoscevano, nel 2019. “Era un accordo vantaggioso, il prezzo era buono e i nuovi inquilini, nelle nostre intenzioni, avrebbero potuto prendersi cura delle nostre case”, ha spiegato Carna a Kent live. L’abitazione era anche completamente arredata. A febbraio i Brooks ha avvisato che sarebbero tornati nel mese di maggio. La famiglia, però, è stata costretta a posticipare il rientro a luglio dopo che a Carna hanno diagnosticato il cancro.

La coppia ha chiamato la polizia per un consiglio e gli agenti hanno spiegato che la legge non permette di entrare in casa. Per questo motivo un amico della zona ha offerto un posto dove rimanere per qualche notte. Per quattro settimane la famiglia ha dormito su un divano. Ganes non si è neanche mai sdraiato, ha riposato sempre seduto. Inoltre, i Brooks non stanno ricevendo l’affitto e non possono permettersi una nuova abitazione. Stanno, infatti, pagando ancora il mutuo della casa ora occupata. La coppia non può nemmeno avere un’udienza in tribunale fino a ottobre e gli inquilini devono anche ricevere un mese di preavviso. Carna non è riuscita a trovare un lavoro e non può mandare sua figlia a scuola perché non ha un indirizzo fisso.