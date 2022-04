Madre di due figli uccisa e fatta a pezzi, il corpo ritrovato in un borsone

Il corpo di una donna di 51 anni, madre di due figli, è stato trovato fatto a pezzi e chiuso in una borsa sabato mattina. La donna era uscita di casa venerdì sera dicendo al figlio minore, 13 anni, che sarebbe andata a vedere uno spettacolo, ma non ha mai più fatto ritorno a casa. Orsolya Gaal, questo il nome della vittima, viveva in una casa da due milioni di dollari nel Queens, New York. Al momento della morte il marito e il figlio maggiore non erano in città: erano partiti insieme per un viaggio qualche giorno prima. Secondo una prima ricostruzione, Orsolya Gaal venerdì sera sarebbe uscita con un altro uomo per poi essere fatta a pezzi nello scantinato della sua stessa casa. L’assassino, una volta uccisa la donna, si sarebbe impossessato del suo telefono per inviare un inquietante messaggio al marito della vittima: “La tua intera famiglia sarà la prossima”. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso un uomo allontanarsi dall’abitazione trascinando un grosso borsone: quello in cui era stato rinchiuso il corpo della signora Gaal.