Disney+ sbarca a Hong Kong, la censura elimina l’episodio dei Simpson su Piazza Tiananmen

Il canale streaming Disney+ è sbarcato a Hong Kong e gli utenti hanno subito notato che tra i numerosissimi episodi del popolare cartone animato Simpson ne manca uno. Si tratta dell’episodio numero tredici della sedicesima stagione, quello in cui la famiglia Simpson visita la Cina e in particolare Piazza Tiananmen. Il luogo in cui nel 1989 avvenne la sanguinosa repressione di chi manifestava per la democrazia.

L’episodio è stato rimosso dal canale streaming, ma non è chiaro se Disney+ abbia agito di sua iniziativa o se la censura sia stata ordinata dalle autorità cinesi. Il gigante dell’intrattenimento non ha rilasciato commenti e non lo ha fatto nemmeno il governo di Hong Kong.

La rimozione dell’episodio in questione dimostra l’inasprirsi delle limitazioni alla libertà a Hong Kong, città che fino a poco tempo poteva vantare significative libertà artistiche e politiche rispetto alla Cina.

Nell’ultimo periodo le autorità stanno modificando la legislazione dell’isola. La scorsa estate sono state vietate tutte le trasmissioni che possono in qualche modo violare l’ampia legge sulla sicurezza nazionale, legge che la Cina ha imposto dopo le vaste proteste messe in atto a Hong Kong da chi chiedeva indipendenza dalla Cina.

In virtù di queste nuove leggi è stato già ordinato ai registi di fare dei tagli alle loro produzioni e spesso è stato negato il permesso di proiettare alcuni film.