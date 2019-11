Daphne Caruana Galizia, arrestato il mandante dell’omicidio della giornalista

La polizia di Malta ha arrestato uno dei più importanti uomini d’affari dell’siola con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista e blogger uccisa nel 2017. Ne dà notizia Repubblica. Il fermato è Jorgen Fenech, amministratore delegato del Pumas Group, holding proprietaria dei più importanti casinò dell’isola, e direttore generale della centrale elettrica a gas di Malta, sulle cui tangenti Daphne aveva cominciato a lavorare prima di essere assassinata.

Fenech – spiega Repubblica – è anche il proprietario della società con sede a Dubai 17Black, che era stata individuata da Daphne come il veicolo utilizzato per il pagamento di tangenti a due membri del governo labourista maltese, ancora in carica: il capo di gabinetto Keith Schembri e il ministro Konrad Mizzi.

L’uomo è stato arrestato nelle acque territoriali maltesi mentre a bordo del suo yacht stava cercando di lasciare il Paese.

