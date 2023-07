Crolla un ponte in Grecia: “Persone sotto le macerie”

Un ponte in costruzione è crollato oggi nell’ovest della Grecia, vicino alla città di Patrasso: ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Lo riferiscono le squadre di soccorso, secondo quanto riporta l’Ansa. “Possiamo confermare che il ponte è crollato. Stiamo operando sul posto. Ci sono persone intrappolate ma non conosciamo il numero esatto”, hanno dichiarato i vigili del fuoco.

Secondo i media locali, ci sarebbero almeno due morti, due dispersi e cinque feriti, che sono ricoverati presso l’ospedale universitario di Rio e l’ospedale di Agios Andreas. Il ponte è vicino a un insediamento rom, sul Perimetriki Odos di Patrasso, e si trova al 205esimo chilometro dell’autostrada nazionale Atene-Patrasso.

In passato avrebbe presentato problemi di adeguatezza statica, motivo per cui dal 2021 erano iniziati i suoi lavori di riparazione. Il crollo è avvenuto mentre era in corso la demolizione controllata. Almeno due feriti sarebbero operai che stavano lavorando alla riparazione del ponte. Sotto al viadotto c’erano da cinque a sei persone, probabilmente rom, che si erano recate lì per raccogliere metalli.