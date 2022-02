Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi lunedì 21 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden hanno “accettato il principio” di incontrarsi in un vertice, proposto dal loro omologo francese Emmanuel Macron e che “si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina”. Lo ha annunciato l’Eliseo nella notte tra domenica e lunedì 21 febbraio. Questo vertice sarebbe poi esteso a “tutti gli stakeholder” e si concentrerebbe su “sicurezza e stabilità strategica in Europa”, ha precisato la presidenza francese, aggiungendo che inizierà a prepararsi questo giovedì tra Stati Uniti e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

ore 08.00 – Casa Bianca, incontro Biden-Putin “se non scatta invasione” – Joe Biden “ha accettato in via di principio un incontro con il presidente Putin” a patto che nel frattempo “non sia avvenuta un’invasione” dell’Ucraina. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, dopo l’annuncio dell’Eliseo di un vertice tra i leader americano e russo.