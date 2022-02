Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi mercoledì 16 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Nonostante la de-escalation annunciata dalla Russia, permangono le tensioni con l’Ucraina. La Nato, infatti, non crede al ritiro delle truppe di Mosca dal confine, mentre il presidente ucraino Zelensky ha annunciato: “La Russia sta solo avvicendando le truppe, nessun ritiro”. Intanto oggi è stato convocato un vertice d’emergenza dell’Ue in cui si discuteranno le possibili sanzioni economiche contro Mosca. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 7,00 – Usa: “Altri 7mila soldati russi al confine” – Secondo gli Stati Uniti la Russia non solo non ha ritirato i propri soldati dal confine ucraino, ma ne avrebbe aggiunti “altri 7mila”. È quanto riferiscono fonti della Casa Bianca.