Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi mercoledì 16 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS –La crisi tra Russia e Ucraina potrebbe essere arrivata a un punto di svolta ieri, con l’annuncio da parte del presidente russo Vladimir Putin di un ritiro “parziale” delle oltre 100mila truppe che negli ultimi mesi erano state schierate lungo il confine ucraino. Un “buon segnale” lo ha definito il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ieri ha incontrato Putin a Mosca. “Quando vedremo il ritiro allora ci crederemo”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che ieri ha ricevuto a Kiev Luigi Di Maio. Secondo la Nato, ancora non è stata rilevata una riduzione della presenza militare russa. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sulla crisi tra Ucraina e Russia.



Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 8,30 – Ministero Difesa annuncia fine esercitazioni in Crimea – La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari in Crimea e il rientro dei soldati coinvolti in caserma, dopo l’annuncio di ieri di un ritiro “parziale” delle oltre 100mila truppe che negli ultimi mesi erano state schierate lungo il confine ucraino. Lo “Le unità del distretto militare meridionale, dopo aver completato la loro partecipazione alle esercitazioni tattiche, si stanno spostando verso i loro punti di schieramento permanente”, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota.

The Russian Ministry of Defense released a video showing military units being withdrawn from Crimea (crossing the Crimean Bridge) after the completion of military exercises #Ukraine #Russia pic.twitter.com/5oZjJLwLBT — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 16, 2022

Ore 8,00 – Ucraina, attacco hacker contro ministero della Difesa e banche – Altri attacchi informatici ieri sera hanno colpito Il ministero della Difesa ucraino e le due principali banche del paese. Le autorità hanno puntato il dito contro la Russia, come già accaduto negli scorsi mesi. “Non è escluso che l’aggressore abbia scelto come tattica di giocare sporco perché i suoi piani aggressivi non stanno funzionando su larga scala”, ha detto in una nota il Centro ucraino per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni, che fa parte del ministero della Cultura di Kiev.

Ore 7,00 – Biden: “L’invasione è ancora possibile” – Joe Biden ha dichiarato che l’invasione dell’Ucraina è “decisamente ancora una possibilità”, dopo l’annuncio ieri da parte di Vladimir Putin di un parziale ritiro delle decine di migliaia di truppe ammassate ai confini ucraini. “Non stiamo cercando lo scontro diretto con la Russia, anche se sono stato chiaro che se la Russia prenderà di mira gli americani e l’Ucraina, risponderemo con forza”, ha detto Biden, che ha anche promesso di dare alla diplomazia “ogni possibilità”.



