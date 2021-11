Covid, il Regno Unito verso la terza dose agli over 18 dopo tre mesi dalla seconda

Nel Regno Unito è stato deciso che tutti gli adulti over 18 potranno ricevere la terza dose del vaccino anti Covid 19. Questo per contrastare una potenziale nuova ondata derivante dalla variante Omicron. Ad annunciarlo è stato il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jvci).

Gli esperti hanno anche detto che il divario tra la seconda e la terza dose dovrebbe essere ridotto permettendo la somministrazione del booster dopo tre mesi. Per le persone gravemente immunodepresse, il Jvci ha indicato una quarta dose di vaccino, non prima di tre mesi dopo aver completato il ciclo di tre dosi.

In Gran Bretagna possono già ricevere la dose booster i cittadini con più di 40 anni. Inoltre, come ulteriore indicazione, ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni dovrebbe essere offerta una seconda dose del vaccino Pfizer BioNtech, ma non prima di 12 settimane dopo la prima somministrazione.

“Ricevere una dose di richiamo aiuterà ad aumentare il nostro livello di protezione contro la variante Omicron” ha detto Wei Shen Lim, presidente della Jvci. Attualmente nel Regno Unito si registrano undici nuovi casi di variante Omicron. Gli ultimi due hanno collegamenti con viaggi nell’Africa meridionale.