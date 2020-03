Coronavirus: “William e Kate lo stanno diffondendo”. La triste battuta del principe| VIDEO

Il principe William, in visita alla fabbrica della Guiness a Dublino, si lascia sfuggire una sfortunata battuta di fronte alle telecamere: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge stanno diffondendo il Coronavirus, scusate!”

Il principe William è a Dublino per un viaggio ufficiale di tre giorni insieme alla moglie Kate Middleton. Il viaggio nella vicina Repubblica d’Irlanda è la prima visita di membri della famiglia reale dopo l’ufficializzazione della Brexit. Parlando con un operatore sanitario il duca di Cambridge chiede come stiano gestendo la situazione e si domanda se “forse non sia stata gonfiata dai media”.

Cercando di sdrammatizzare la situazione il principe scherza con il suo interlocutore assieme ad alcuni dipendenti della fabbrica irlandese. Ed è lì che si lascia sfuggire la sfortunata battuta: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge stanno diffondendo il Coronavirus, scusate!”. E continua: “stiamo tenendo d’occhio la situazione quindi dite se dobbiamo fermarci“.

Leggi anche: 1. Le 5 domande di Kate Middleton ai genitori | VIDEO/ 2. Harry e Meghan fotografati insieme per la prima volta dopo l’inizio della nuova vita in Canada/ 3. William e Kate, Harry e Meghan: a un evento pubblico insieme, ma in balconi separati

Potrebbero interessarti Venezuela, l’appello di Maduro alle donne: “Fate sei figli per il bene della nazione” Usa 2020, Bloomberg si ritira e appoggia Joe Biden Coronavirus, identificati 2 ceppi: uno è più aggressivo e contagioso