CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Usa, 75.468 nuovi contagi e 1.000 morti – Gli Stati Uniti hanno registrato 75.468 nuovi contagi e 1.000 vittime per Covid nelle ultime 24 ore. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, il totale dei casi positivi sale così a quota 8.848.875, mentre i decessi toccano quota 227.604. Lo stato di New York resta quello con più vittime: dall’inizio della pandemia sono morte a causa del coronavirus 33.435 persone. Nella sola città di New York i decessi sono stati 23.980.

Ore 06.30 – Record di casi in Lituania, altri 776 contagi – Record di casi di coronavirus in Lituania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 776 contagi. Il Paese baltico era stato finora tra quelli meno toccata dall’epidemia di Covid in Europa ma da settembre ha visto un forte incremento dei contagi. In tutto ha avuto 12.138 positivi e 144 morti, numeri ben più alti delle vicine Estonia e Lettonia.

Ore 06.00 – Argentina supera i 30.000 morti, 13.924 nuovi contagi – Hanno superato quota 30.000 i casi mortali di Covid in Argentina. Il ministero della Salute di Buenos Aires ha reso noto che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 13.924, per un totale di 1.130.533 dall’inizio della pandemia. I decessi sono stati 345 per un totale di 30.071.

Francia, da venerdì nuovo lockdown, ma scuole aperte: annuncio di Macron – “Se non diamo un colpo fatale ai contagi i nostri ospedali saranno presto pieni, senza possibilità di trasferire i malati perché il virus è dappertutto. Dopo aver consultato attori sociali, politici ed economici e scienziati, ho deciso che c’è bisogno di riprovare il lockdown a partire da venerdì, la chiusura che ha già fermato il Paese in primavera”, così il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato le nuove misure di contenimento del Coronavirus in Francia di cui, ha detto, “si assume la piena responsabilità”. Qui tutti i dettagli.

Germania, mini-lockdown dal 2 novembre – La Germania ha deciso che, per contrastare l’avanzata vertiginosa di casi da Coronavirus all’interno del Paese, a partire dal 2 novembre bar e ristoranti rimarranno chiusi. Non solo: la misura coinvolge anche i teatri e i cinema, le palestre e gli studi cosmetici. Si tratta, in sostanza, del mini-lockdown di cui si parlava da qualche giorno in Germania. Contestualmente, il Governo si impegna a rilasciare un pacchetto di aiuti economici fino a 10 miliardi di euro per tutti i gestori colpiti dalle misure. Ad annunciarlo, oggi pomeriggio al termine di un vertice in videoconferenza con i governatori dei Laender, è stata la cancelliera Angela Merkel. “Oggi è un giorno difficile per chi deve prendere decisioni. E’ assolutamente chiaro, dobbiamo agire – ha detto – e agire adesso. Sono misure pesanti, ma serve un grande sforzo nazionale visto che la situazione è seria. Lo scopo di queste misure è quello di poter tornare a dicembre ad una normale vita pubblica in tutta la Germania. A due settimane dall’entrata in vigore delle nuove restrizioni tornerò a confrontarmi con i Laender, per decidere insieme se vadano prese altre decisioni oppure se queste misure dovranno essere modificate”.

Australia, festa a Melbourne per fine lockdown dopo quasi 4 mesi – Primo giorno di libertà per i residenti di Melbourne, usciti dal lockdown in vigore da quasi quattro mesi per arginare la pandemia di Covid-19. Dopo la mezzanotte, quando è scattata la fine ufficiale delle restrizioni, in molti hanno festeggiato con raduni e brindisi nei locali appena riaperti, come se fosse un capodanno. Durante la giornata i residenti sono tornati nei negozi e nei ristoranti per riprendere le loro abitudini quotidiane, nel rispetto delle norme sanitarie ancora in vigore. Una notizia, quella che giunge da Melbourne, in controtendenza rispetto all’Europa, dove alcuni Paesi stanno richiudendo anche a livello nazionale. Melbourne, seconda città dell’Australia e capitale dello Stato di Victoria (Sud-Est), 4,9 milioni di residenti, epicentro della crisi sanitaria in Australia, ha vissuto uno dei lockdown più lunghi al mondo, sia durante la prima che quella che viene considerata la seconda ondata del nuovo Coronavirus.

Vaccino: von der Leyen, da aprile fino a 50 mln dosi mese in Ue – Grazie ai contratti stipulati negli ultimi mesi, “l’Ue potrà contare dalle 20 alle 50 milioni di dosi di vaccino al mese a partire da aprile”. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo piano di coordinamento Ue per il contrasto alla seconda ondata. “Nella migliore delle ipotesi – spiega la tedesca – l’Ue potrà vaccinare fino a 700 milioni di persone” potendo così “fare delle donazioni ai Paesi più bisognosi”.

