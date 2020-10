Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. La maggior parte dei casi sono registrati tra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi. Spagna e Francia superano il milione di contagi. (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 24 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Usa, Trump: “100 mln dosi vaccino entro fine anno” – “Avremo cento milioni di dosi di vaccino Covid entro l’anno e gli anziani avranno la priorità”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo comizio elettorale a The Villages in Florida.

Ore 06.30 – Francia, 42.032 casi in 24 ore – Nuovo record di contagi in Francia: sono 42.032 i casi di Coronavirus, contro i 41.622 registrati ieri. I tamponi sono, in media quotidiana, 232.000. I morti sono stati, da ieri, 184. A questa cifra, relativa agli ospedali, si deve aggiungere quella delle vittime degli ultimi 4 giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili, che sono state 114. Il totale dal 1 marzo sale a 34.508. In aumento le rianimazioni, dove oggi ci sono quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.441 letti occupati da ammalati Covid.

Oms: “Nuovo record giornaliero mondo, 445mila casi” – Il mondo registra un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19: sono 445.000 secondo l’Oms, per un totale che supera 41,5 milioni di infezioni.

Oms: “Governi agiscano immediatamente per evitare morti” – “Chiediamo ai leader di agire immediatamente per evitare ulteriori morti inutili, il tracollo dei servizi sanitari essenziali e la chiusura, di nuovo, delle scuole”. Lo ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, nel suo briefing sulla pandemia di Covid-19. “Siamo in una fase critica della pandemia, in particolare nell’emisfero settentrionale. I prossimi mesi saranno molto difficili e alcuni Paesi si trovano su una strada pericolosa” ha poi spiegato il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Troppi Paesi stanno assistendo a un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 e questo ora sta portando a ospedali e unità di terapia intensiva al massimo della capacità oppure oltre, già in ottobre”.

Regno Unito: altri 20mila casi, in calo rispetto a ieri – Nel Regno Unito sono stati registrati altri 20.530 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 21.242 di ieri, e 224 morti.

Brigitte Macron negativa al Covid – La premiere dame francese Brigitte Macro. che dopo un contatto con un caso Covid era in isolamento precauzionale da sette giorni, è risultata negativa al nuovo test per il Coronavirus.

Negli Usa 75mila nuovi casi, record assoluto da luglio – Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore 75.049 nuovi casi di Coronavirus, record giornaliero assoluto da luglio (all’epoca oltre 77mila), il secondo primato negativo da quando è iniziata l’epidemia di Covid.

Svizzera: raddoppiati i contagi, oltre 6mila – In Svizzera ci sono stati 6.634 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, il doppio rispetto alla settimana scorsa con un rapporto nuovi contagi/100mila abitanti pari a 495. “Abbiamo superato tutti i nostri vicini” ha sottolineato Stefan Kuster dal ministero della Salute, precisando che il tasso è più alto di Francia, Austria e cinque volte maggiore della Germania.

Al ristorante senza mascherina, via il ministro della Salute ceco – Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha annunciato alla stampa il licenziamento del ministro della Salute, Roman Prymula, che è stato immortalato senza mascherina mentre saliva su una vettura con autista dopo essere uscito da un ristorante. Il ministro, secondo quanto hanno rivelato i media, aveva organizzato un incontro nel locale, che era stato chiuso in seguito alle dure restrizioni del governo di un Paese dove la crescita delle nuove infezioni è la più rapida d’Europa.

Spagna, Sanchez: “Nostro amore per contatto umano ora è debolezza” – In un contesto come la pandemia di coronavirus, l’amore degli spagnoli per la vita sociale e il contatto fisico può trasformarsi in un punto debole. E’ il monito lanciato in un discorso alla nazione dal primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, il giorno dopo che il tavolo tra governo e regioni ha approvato un pacchetto di nuove restrizioni per arginare il contagio, tra cui la chiusura di bar e negozi alle 23 in larga parte del Paese. “Ogni volta che evitiamo un incontro o un’uscita superflua, ogni volta che seguiamo le regole igieniche raccomandate dalle autorità, mettiamo un mattone nel muro per contenere il virus”, ha detto Sanchez, “la Spagna ha una qualità che, però, in questi tempi di pandemia può trasformarsi in un tallone d’Achille ci piace la vita sociale, ci piace la nostra cerchia familiare, abbiamo passione per il contatto umano, ci piace essere così, e vogliamo continuare a esserlo perché è così che intendiamo la vita, però ora è il momento di mantenere la distanza”. “Ci serve una parentesi per difendere la salute di tutti, anche familiari e amici si possono contagiare tra loro, per noi può essere scioccante pensare che una persona amata ci possa recare danno, però è così, se non prendiamo delle precauzioni possiamo mettere a rischio la vita di coloro che più amiamo”, ha concluso il premier spagnolo.

Usa, pandemia costata più di 2,5 mln anni di vita umana – Il decesso dei pazienti negli Stati Uniti ha provocato un costo di circa 2,5 milioni di anni di potenziale vita umana. Il calcolo è il risultato di uno studio, pubblicato sul sito di pre-print medRxiv, condotto dagli esperti dell’Università di Harvard. La cifra è stata ottenuta sul numero di anni che gli americani morti per Covid-19 avrebbero vissuto se avessero raggiunto la loro aspettativa di vita media. “I nostri risultati – sostiene Stephen Elledge, docente presso il Dipartimento di Genetica della Harvard Medical School – dimostrano che dall’inizio del 2020, la pandemia ha causato la perdita di 2,5 milioni di anni di potenziali vite. Sono più di 222mila gli americani deceduti per coronavirus, che rappresentano il 20 per cento delle morti a livello mondiale, che ammontano a circa 1,1 milioni”. L’autore aggiunge che molti ritengono Covid-19 un pericolo moderato perché l’80 per cento degli statunitensi non sopravvissuti aveva superato i 65 anni. “Sfortunatamente – osserva lo scienziato – esistono livelli significativi di incomprensione sulla gravità della malattia e sulla sua letalità.

Francia, ministro Economia: “Pil giù nel IV trimestre” – L’economia francese potrebbe ridursi di nuovo negli ultimi tre mesi di quest’anno a causa dei diffusi coprifuoco imposti dal governo per frenare la seconda ondata di coronavirus. “Nel quarto trimestre rischiamo di vedere un tasso di crescita negativo”, ha detto il ministro dell’Economia Bruno Le Maire alla radio Europa 1. “Ma allo stesso modo, posso dire che l’economia francese vedrà un forte rimbalzo nel 2021”, ha assicurato il Ministro, e che la crescita tornerà ai livelli del 2019 nel 2022. Il calo del IV trimestre, ha aggiunto Le Maire, “non è una sorpresa” in quanto ha spiegato: “Sapevamo che la pandemia poteva ricominciare e perché c’è molta incertezza a livello internazionale”

Oltre 41mila casi in Francia – Nelle ultime 24 ore la Francia ha fatto registrare oltre 41mila casi, portandosi a quota 99,043 contagiati totali e si prepara domani a superare la soglia psicologica del milione di positivi. Un nuovo triste record, che avvicina la Francia al milione di contagiati dall’inizio della pandemia. Tanti anche i morti (165) con il primo ministro francese che, per arginare la pandemia, ha annunciato l’estensione del coprifuoco notturno nel Paese a 54 delle sue 101 aree amministrative del Paese, compresa la Polinesia, con due terzi della popolazione sotto restrizioni.

Slovacchia impone coprifuoco parziale – Il primo ministro slovacco Igor Matovic ha annunciato un coprifuoco parziale per combattere un grande incremento dei casi di Covid nel Paese. “Da questo sabato ci sarà il coprifuoco”, ha detto Matovic ai giornalisti, spiegando che la libertà di movimento sarà limitata tra l’una e le cinque del mattino. Durante il resto della giornata, gli slovacchi potranno uscire di casa solo per visite mediche, commissioni, lavoro, spesa, passeggiate nella natura o con animali domestici e poche altre eccezioni. Ma a nessuno sarà richiesto di mostrare un documento per dimostrare il motivo per cui sono in giro, ha detto il ministro dell’Interno Roman Mikulec. In diversi distretti ad alto rischio, i residenti avranno bisogno di un test negativo per uscire di casa durante il giorno. Il coprifuoco si applicherà fino al 1 novembre ma potrebbe essere prolungato. Il paese di 5,4 milioni di persone ha segnalato più di 35.000 infezioni confermate, inclusi 1.728 nuovi casi oggi. “La situazione in Slovacchia è grave. Non è sotto controllo”, ha avvertito il ​​ministro della Salute Marek Krajci

Argentina, 16.325 nuovi casi e 438 decessi – L’Argentina ha rilevato 16.325 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, con 438 decessi. Record delle terapie intensive occupate, 4.611. Secondo il rapporto serale del Ministero della Salute argentino, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con più casi confermati finora (517.471, di cui 4.854 registrati oggi). Crescono anche i casi nell’entroterra, con 2.536 positivi diagnosticati oggi nella provincia centrale di Santa Fe e 1.857 nella provincia centrale di Cordoba. La percentuale di occupazione dei letti di terapia intensiva per tutti i tipi di patologie è del 64,6% a livello nazionale, dato che scende al 63,6% se si considerano solo Buenos Aires e le sue popolose periferie.

Dibattito Usa, Biden contro Trumo: “Responsabile di 220mila decessi in America” – “Oltre 220mila americani sono morti. Chiunque sia responsabile di così tanti decessi non può essere presidente degli Stati Uniti” lo ha detto l’ex vicepresidente degli Stati Uniti durante il terzo e ultimo dibattito in vista delle presidenziali americane. “Hai mentito al Paese – ha continuato Biden – il virus non se ne sta affatto andando. Non hai un piano. Non ti prendi responsabilità”. Trump ha reagito con una risposta trita: “Non è colpa mia ma della Cina. E non possiamo chiudere la nazione, col virus dobbiamo imparare a convivere”.

