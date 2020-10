Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. La maggior parte dei casi sono registrati tra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Usa: Senato boccia piano aiuti Covid da 2.000 miliardi – Il Senato Usa ha bocciato il piano di aiuti per il coronavirus da 2.200 miliardi di dollari licenziato dalla Camera. La misura è stata affondata con 45 voti a favore e 52 contrari. Tre sanatori, compresa la candidata democratica alla vice presidenza Kamala Harris, non hanno votato. La Speaker Nancy Pelosi e la Casa Bianca stanno continuando a negoziare ma il leader di maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha detto ai Gop che “è improbabile un’intesa nella prossime 3 settimane”.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna: altri 13.873 casi e 218 morti – Nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati registrati 13.873 contagi di Covid-19, in linea con i dati negli ultimi giorni e che stanno costringendo il governo spagnolo a valutare nuove restrizioni. i decessii sono stati 218, che portano il bilancio totale a 34.210.

Coronavirus USA, Trump: “Non faremo mai lockdown per Covid-19” – “Non faremo mai il lockdown”. Lo assicura il presidente Donald Trump durante l’intervista a Fox & Friends. “Dobbiamo convivere” con il virus, “abbiamo il vaccino in arrivo, incredibili cure e terapie. Abbiamo il Regeneron, che mi ha fatto sentire come Superman”. Trump nel ribadire il no al lockdown afferma: “Qui stiamo molto meglio che in Europa”.

Russia, nuovo record con 16.319 contagi – La Russia segna un nuovo record di contagi in 24 ore: sono 16.319 quelli accertati di cui 4.999 a Mosca. Il totale sale a 1.431.635 casi di Covid-19. I morti sono 269 e il totale dall’inizio della pandemia sale a 24.635.

Irlanda primo Paese dell’Ue a rientrare in isolamento – L’Irlanda sarà il primo paese dell’UE a tornare al blocco del coronavirus, ha detto ieri il primo ministro Micheal Martin, emettendo un ordine nazionale di “restare a casa” ma insistendo sul fatto che le scuole resteranno aperte. Le misure che entreranno in vigore per sei settimane a partire dalla mezzanotte di mercoledì vedranno tutti i negozi al dettaglio non essenziali chiudere e bar e ristoranti limitati al solo servizio da asporto o di consegna. “A tutti gli abitanti del paese viene chiesto di rimanere a casa”, ha detto Martin in un discorso televisivo nazionale. Solo i lavoratori essenziali saranno “autorizzati a recarsi al lavoro”, ha detto, e ai cittadini sarà permesso di fare esercizio fisico solo entro cinque chilometri (tre miglia) dalla loro residenza.

Coronavirus, ultime notizie – Francia: oltre 20,400 casi nelle ultime 24 ore – Sono 20.466 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’ultimo giorno in Francia. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morte anche 162 persone, che vanno ad aggiornare il totale dei decessi per Covid a 33.885. Il bilancio totale dei contagi, invece, è di 930.745.

Gli Usa superano i 220 mila morti – Gli Usa hanno superato la soglia dei 220 mila morti per coronavirus. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, i decessi sono stati finora 220.046. Ma secondo il presidente Donald Trump “la pandemia sta finendo”.

