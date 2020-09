Coronavirus, superato 1 milione di morti: ecco i numeri paese per paese

Come spiega il sito Worldometer (che si occupa di fornire dati statistici in tempo reale), è stata superata la soglia di un milione di morti causa Coronavirus nel mondo. Le vittime da Covid-19 sono state per l’esattezza 1.000.175 e in testa alla classifica figurano gli Stati Uniti, il paese con più decessi in assoluto. Ecco la classifica:

Stati Uniti – 209,242 decessi totali Brasile – 141,503 decessi totali India – 94,971 decessi totali Messico – 76,243 decessi totali Regno Unito – 41,988 decessi totali Italia – 35,835 decessi totali Perù – 32,142 decessi totali Francia – 31,700 decessi totali Spagna – 31,232 decessi totali Iran – 25,589 decessi totali

E ancora poi la classifica continua con Colombia (25,296 morti), Russia (20,324 morti), Sud Africa (16,376 morti), Argentina (15,543), Cile (12,641), Ecuador (11,273 morti), Indonesia (10,386), Belgio (9,974), Germania (9,533) e Canada (9,268).

Leggi anche:

1. Covid, lo studio americano: “Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno entro dicembre” / 2. Covid, studio rivela: “Oltre 80% britannici non rispetta regole auto-isolamento” / 3. Boris Johnson critica gli italiani, ma uno dei medici che lo hanno salvato dal Covid è di Catanzaro

Potrebbero interessarti Turista lascia una recensione negativa a un hotel, ora rischia 2 anni di carcere Egitto, Patrick Zaky resta in carcere. Nuova udienza il 7 ottobre Sondaggi elezioni presidenziali americane, Biden è avanti di 10 punti su Trump