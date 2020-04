Russia, file di ambulanze: l’emergenza Coronavirus è esplosa anche a Mosca

La pandemia è esplosa anche a Mosca: le ambulanze sono in fila per cercare di reagire all’emergenza. Nel corso delle ultime 24 ore, infatti, il numero di pazienti con Coronavirus in Russia è aumentato di 1.667 persone, ha affermato il quartier generale operativo per combattere la diffusione della malattia. Nonostante l’incremento generale si tratta comunque di 119 casi in meno rispetto a ieri. Il numero totale di casi di COVID-19 in Russia è di 13.584 pazienti. Sono stati segnalati nuovi casi in 49 regioni, la maggior parte delle quali a Mosca: 1.030. Altre 152 persone si sono ammalate nella regione di Mosca, 80 a San Pietroburgo.

