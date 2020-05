“Dopo il virus, possibili problemi fisici e cognitivi”: parla il medico che ha curato Boris Johnson

Coronavirus, problemi fisici cognitivi dopo la guarigione

Il Coronavirus può provocare problemi fisici cognitivi anche dopo la guarigione. A fare questa ipotesi è il professor Nicholas Hart, luminare di terapia intensiva e respiratoria che ha salvato il premier inglese Boris Johnson dal Coronavirus. “Superata la malattia, un gran numero di pazienti presenterà problemi fisici, cognitivi e psicologici. Il Coronavirus è la polio di questa generazione”, dice al Daily Mail.

Una volta tornato a casa, Boris Johnson aveva ammesso di aver vissuto giorni difficili, ringraziando il personale dell’Ospedale St Thomas per le eccellenti cure ricevute. ”È difficile trovare le parole per esprimere il debito di gratitudine verso il sistema sanitario nazionale per avermi salvato la vita”, aveva detto il premier in un messaggio video pubblicato su Twitter.

Proprio ieri è giunta notizia che i neogenitori Boris Johnson e Carrie Symonds hanno voluto chiamare il figlio Wilfred Lawrie Nicholas Johnson in onore dei professori che hanno offerto cure ed assistenza al primo ministro. In particolare il terzo nome, Nicholas, è stato scelto come tributo non solo a Nick Hart, ma anche a Nick Price, l’altro specialista che ha assistito il premier britannico. La nascita del bambino, avvenuta mercoledì 29 aprile, è arrivata a distanza di qualche settimana dalle dimissioni di Johnson dall’ospedale, datate 9 aprile.

