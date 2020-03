Coronavirus, studentessa Erasmus in Spagna a TPI: “Noi italiani discriminati a Madrid” | VIDEO

Coronavirus, studentessa Erasmus in Spagna a TPI: “Noi italiani discriminati a Madrid”

Emma Gareggio, studentessa italiana in Erasmus a Madrid, racconta a TPI alcuni episodi di “discriminazione” avvenuti dopo la diffusione del coronavirus in Italia. “Un uomo in un bar ha rivolto ad alcuni miei amici battute sul coronavirus in quanto cittadini italiani”, racconta Emma. “Un caso più grave, venuto a galla sul nostro gruppo Whatsapp (italiani a Madrid), riguarda una ragazza che non è potuta entrare nel suo appartamento già affittato e pagato in quanto, secondo i coinquilini, doveva osservare 15 giorni in isolamento in B&B per evitare la diffusione del virus. Per me questa è una vera follia, ma a quanto pare agli spagnoli non interessa. Un’altra ragazza a Barcellona ha difficoltà a instaurare rapporti con le persone con le quali condivide casa, in quanto queste mantengono le distanze per paura di contrarre il virus”.

Leggi anche:

