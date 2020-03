“All of Italy is on lockdown”: l’estensione della zona rossa in Italia sui giornali di tutto il mondo

L’estensione della zona rossa in Italia sui giornali del mondo

L’Italia estende la zona rossa a tutto il Paese: come annunciato durante la conferenza stampa di lunedì 9 marzo dal premier Giuseppe Conte, non esisteranno più differenze tra le regioni del nord e quelle del sud sui comportamenti da adottare per contenere l’epidemia di coronavirus, che dal 21 febbraio a oggi ha contagiato oltre 8mila persone e causato più di 400 morti in Italia.

Scuole chiuse fino al 3 aprile, divieto di spostarsi e muoversi sul territorio nazionale a meno che non sia per “comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o motivi di salute”, divieto di assembrarsi all’aperto e in locali aperti al pubblico, sospensione di tutti gli eventi e manifestazioni sportive, tra cui la serie A del campionato di calcio. “La decisione giusta oggi è di restare a casa”, ha detto Conte a Palazzo Chigi, mandando 60 milioni di italiani in shock.

Se ne sono accorti anche i principali media stranieri, che descrivono con toni allarmanti il “lockdown” del Paese e la situazione in cui si sono ritrovati all’improvviso i cittadini dopo il preoccupante annuncio del premier e giorni di cifre in aumento. “L’Italia estende la “zona rossa” all’intero Paese, limitando i movimenti”, scrive il New York Times. “Tutti i 60 milioni di abitanti sono soggetti alle restrizioni applicate nella parte settentrionale del Paese”.

“All of Italy is on lockdown”, titola la Cnn sul proprio sito. “Il primo ministro estende la quarantena a tutta l’Italia”, scrive il the Guardian nella diretta relativa all’emergenza coronavirus. “L’intero Paese sarà posto nelle condizioni di blocco finora imposte alla cosiddetta “zona rossa” nel Nord”, spiega il quotidiano britannico. “Sessanta milioni di italiani messi in quarantena”, scrive invece il francese Le Figaro. “Di fronte all’epidemia di coronavirus, che ha contagiato oltre 9.000 persone e ne ha uccise più di 400 nel Paese, l’Italia ha ordinato di “evitare gli spostamenti” in tutto il Paese”, spiega il quotidiano.

“Per combattere il coronavirus, l’Italia estende le misure di contenimento a tutto il suo territorio”, scrive Le Monde, e sottolinea come il Paese sia “il secondo al mondo per numero di contagi dopo la Cina”, mentre lo spagnolo El Pais racconta che “le persone possono spostarsi solo per motivi di lavoro, salute o giustificati motivi di urgenza”.

Il Wall Street Journal spiega così quanto sta avvenendo nella penisola del Mediterraneo: “Le misure di contenimento del virus in Italia estese a tutto il Paese. Significa che sono consentiti solo i viaggi essenziale verso, da e all’interno di tutto il Paese”. “Tutta l’Italia sarà zona rossa” è invece il titolo di Russia Today.

