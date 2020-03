India, chi non rispetta la quarantena da Coronavirus viene bastonato dalla polizia | VIDEO

Coronavirus, in India chi non rispetta la quarantena viene preso a bastonate dalla polizia

L’emergenza Coronavirus riguarda tutto il mondo e in India la polizia, per far rispettare i termini della quarantena, ha deciso di prendere a bastonate chiunque trasgredirà le regole. Come si nota dal video, la polizia pur di evitare che il virus si diffonda più velocemente è disposta a mettere in atto duri provvedimenti: i cittadini, beccati in giro a bordo di un motorino, sono stati invitati caldamente a tornare a casa. La richiesta verbale è stata poi accompagnata con alcune bastonate.

Tempi duri richiedono duri provvedimenti e la polizia in India ha deciso di agire così, esortando i cittadini a rimanere chiusi in casa, a non circolare per le strade.

Quello dell’India è il più grande lockdown al mondo per Coronavirus: un miliardo e 300 milioni di persone non possono uscire di casa. In precedenza, circolava un video in cui i cittadini che non rispettavano le regole venivano fermati e costretti a fare esercizi fisici come squat e flessioni in mezzo alla strada.

