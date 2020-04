Una coppia di 80enni s’incontra alla frontiera ogni giorno: quando il virus non ferma l’amore

Coronavirus, una coppia di 80enni separata dal virus si incontra tutti i giorni alla frontiera

L’amore ai tempi del Covid-19 può essere ostacolato da tantissimi fattori, in primis la distanza, e ancor di più se tra lui e lei c’è una frontiera chiusa nel mezzo. Inga e Karsten hanno superato la soglia degli 80 anni, vivono separati eppure si amano, sono una coppia a tutti gli effetti. Lei, 85 anni, abita a Gallehus, una piccola cittadina della Danimarca vicina al confine tedesco, mentre lui vive proprio in Germania, esattamente a Suderlugum. Il Coronavirus ha deciso di separarli, ma il desiderio di stare insieme è stato più forte e così, ogni volta che possono, i due s’incontrano alla frontiera chiusa e bevono qualcosa insieme, ognuno dalla propria parte di strada.

Per un periodo si sono accontentati di qualche telefonata, ma il desiderio d’incontrarsi e chiacchierare guardandosi negli occhi è stato più forte. Rigorosamente a un metro di distanza, Inga e Karsten si danno appuntamento con bevanda calda e biscotti cercando di replicare una normalità che oggi non c’è. In Germania, il governo federale ha chiuso le frontiere con Danimarca, Francia, Austria e Svizzera e ha elaborato accordi con i lander per limitare il più possibile i contatti sociali e gli spostamenti. Si può uscire da soli o al massimo in coppia. Tutte le attività non strettamente necessarie come ristoranti, pub, parrucchieri e simili sono stati chiusi come qui in Italia. Anche in Danimarca, dal 13 marzo, è entrata in vigore una forma light di lockdown: scuole chiuse e divieto di assembramento per un gruppo superiore alle dieci persone.

L’amore ai tempi del Covid-19: la ribellione di Inga e Karsten

Una storia toccante, condivisa dal sindaco danese della città di Tonder per la prima volta il 25 marzo su Facebook: ““Durante il giro in bici di oggi, ho attraversato il confine di Møllehus. Qui ho incontrato queste due persone adorabili. Lei, 85 anni, vive a Gallehus. Lui, 89 anni, vive a Süderlügum di solito si visitano ogni giorno. Ora si incontrano a metà strada al confine barricato. Mettiamoci insieme in questo momento difficile e troviamo soluzioni insieme”

Appena pubblicata online, la fotografia e la storia di Inga e Karsten è diventata virale e ha fatto il giro del mondo.

