Corea del Nord, nuovo lancio di missili balistici verso Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici verso il Mar del Giappone. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap. Il nuovo lancio effettuato da Pyongyang alza ulteriormente la tensione, alimentata nell’area dagli eventi degli ultimi giorni.

Secondo la Guardia Costiera giapponese e lo Stato Maggiore della Corea del Sud si tratta di missili balistici a corto raggio (SRBM) lanciati dalla zona di Samsok della capitale Pyongyang. Il primo missile ha volato per circa 350 chilometri e ha raggiunto un’altitudine massima di circa 100 chilometri, mentre il secondo missile potrebbe aver volato su una “traiettoria irregolare” a una distanza molto più lunga, 800 chilometri, e a un’altitudine massima di 50. E’ il sesto test missilistico nordcoreano in due settimane.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattro missili al largo della costa orientale della penisola coreana, secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud. Il test è stato il secondo esercizio degli alleati in meno di 24 ore, dopo un provocatorio lancio di prova martedì mattina da parte della vicina Corea del Nord, che ha lanciato un missile balistico senza preavviso che ha sorvolato il Giappone in una significativa escalation del suo programma di test sulle armi.