Corea del Nord lancia ancora missili verso il Giappone: sperimentato nuovo missile intercontinentale

La Corea del Nord non smette di lanciare missili: dopo essersi avvicinata come mai prima d’ora alle coste della Corea del Sud, oggi Pyongyang ha tentato il lancio di quello che sembra essere un nuovo tipo di missile intercontinentale. Un tentativo che non sarebbe a buon fine, secondo quanto dichiarato dalle autorità giapponesi e sudcoreane, sempre più in allerta per l’attività militare del regime di Kim Jong-Un. L’Icbm (Intercontinental ballistic missile) si sarebbe inabissato a soli 750 chilometri dalla partenza, fermandosi nelle acque del mar del Giappone. Il missile a lungo raggio, lanciato dalla periferia di Pyongyang intorno alle 7.40 di questa mattina, ha raggiunto un’altitudine di circa 2.000 chilometri, secondo il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada, prima di sparire dai radar a circa 1.100 chilometri dalle coste del Giappone. “Si presume che il lancio di missili balistici intercontinentali della Corea del Nord si sia concluso con un fallimento”, ha detto l’esercito sudcoreano. Secondo quanto riferito da fonti militari alla stampa sudcoreana, il missile è caduto dopo il distacco degli stadi del propellente e della testata.

Oltre all’Icbm, Pyongyang oggi ha lanciato altri due missili, tutti tra le 7.30 e le 9 ora locale. Una netta riduzione rispetto a ieri, quando erano stati lanciati 25 missili in un singolo giorno, un record per la Corea del Nord. Pyongyang ha dichiarato che i lanci sono una risposta alle esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti. L’esercitazione Vigilant Storm, la più grande nella storia della penisola sudcoreana con la partecipazione di 240 aerei da guerra, terminerà domani.