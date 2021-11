Corea del Nord: condannato a morte per aver importato una copia di Squid Game

La Corea del Nord avrebbe condannato a morte un uomo per aver portato nel paese una copia di Squid Game, la serie sudcoreana diventata in poche settimane la più vista nella storia di Netflix. Secondo quanto riportato da Radio Free Asia (Rfa), le autorità nordcoreane avrebbero colto in flagrante sette studenti mentre guardavano la serie. Fonti citate dall’emittente statunitense hanno affermato che uno studente è stato condannato all’ergastolo per aver comprato una pennetta Usb contenente la serie, mentre altri sei dovranno scontare una pena di cinque anni ai lavori forzati. Anche gli insegnanti e gli amministratori della scuola sarebbero stati puniti con il licenziamento e potrebbero essere costretti a lavorare in miniera. La persona che avrebbe portato la copia illegale della serie invece sarebbe stata condannata alla fucilazione.

Secondo la fonte citata da Rfa, si tratterebbe della prima volta che la nuova legge contro “il pensiero e la cultura reazionaria” approvata l’anno scorso viene applicata sui minori.

Formalmente Corea del Nord e Corea del Sud sono in guerra da più di 60 anni, in quanto non hanno mai raggiunto un accordo di pace dopo la fine della guerra di Corea nel 1953.