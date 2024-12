Malattia misteriosa uccide almeno 79 persone in Congo: “Avevano tra i 15 e i 18 anni”. Ecco quali sono i sintomi

Malattia misteriosa uccide almeno 79 persone in Congo: i sintomi

Una misteriosa malattia ha ucciso almeno 79 persone nella regione sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo.

Il bilancio dei morti, tuttavia, sta salendo rapidamente: si parla addirittura di più di 140 morti in pochi giorni con le vittime che avevano quasi tutte tra i 15 e i 18 anni.

La causa? Al momento non si sa. Secondo la Bbc, che cita le autorità sanitarie locali, “più di 300 persone sono state infettate e i pazienti presentavano sintomi come febbre, mal di testa, naso che cola e tosse, difficoltà respiratorie e anemia”. L’Oms, intanto, ha inviato una squadra di esperti in Congo per valutare una situazione che le autorità locali definiscono preoccupante.

Interpellato dall’Adnkronos Salute, l’infettivologo Matteo Bassetti afferma: “Speriamo bene perché l’ultima volta dal Congo è arrivata l’Ebola. Pare che i sintomi siano simili all’influenza. L’Oms si sta muovendo e dobbiamo ancora capire bene, magari non è nulla di preoccupante”.

“In Congo c’è stata da poco un’epidemia di Mpox, quella del clade II che è la variante più aggressiva, quindi in qualche modo è un Paese che è un vaso di Pandora per quanto riguarda i virus, i problemi batteriologici e parassitologici in generale – ha aggiunto Bassetti – Insomma, ci sono tutte le caratteristiche perché un problema piccolo possa diventare un problema grande. C’è un sistema sanitario inadeguato per l’affollamento delle città e si vive ancora in una condizione assolutamente inadeguata, quindi, è chiaro che qualunque tipo di microorganismo, qualunque tipo di nuova infezione lì trova un terreno molto fertile”.

Il virologo Roberto Burioni, invece, ha scritto sul suo profilo X: “Una malattia sconosciuta di probabile origine infettiva ha ucciso 79 persone in Congo. Quadro clinico strano (anemia), non mi piace. Per carità nessun panico, ma attenzione. Nel mondo moderno i virus – come abbiamo visto – si spostano molto velocemente”.

I sintomi

I sintomi di questa malattia misteriosa, come detto, sono simili a quelli dell’influenza, dunque febbre, mal di testa e tosse, con anche anemia. Finora ha colpito tutte le età ma sono i più giovani ad aver avuto la peggio secondo i numeri diffusi.