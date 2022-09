La conduttrice del tg ha un ictus in diretta: i colleghi la salvano

Ha avuto un ictus in diretta tv mentre conduceva il telegiornale. Paura per Julie Chin, conduttrice alla KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma. La donna si è sentita male durante la presentazione di un servizio relativo al lancio in orbita del razzo della Nasa Artemis-I. Le immagini sono diventate virali sui social. Nel video si vede che la donna riesce a pronunciare solo qualche parola, prima di rendersi conto che c’era qualcosa che non andava.

Per questo la donna ha tempestivamente dato la linea al meteo, per ricevere i primi soccorsi. A salvarle la vita sono stati i colleghi della cronista, presenti con lei in studio, che hanno immediatamente capito la gravità della situazione e chiamato il numero delle emergenze. Chin è stata ricoverata e adesso sta bene. In un messaggio su Facebook, la giornalista ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lei e inviato messaggi d’affetto: “I giorni scorsi sono ancora un po’ avvolti dal mistero ma i medici credono che abbia avuto un inizio di ictus sabato mattina. Alcuni di voi hanno assistito in prima persona e mi dispiace che sia successo”, ha spiegato la donna, “Durante il telegiornale, ho prima perso parzialmente la vista da un occhio poi il mio braccio e la mia mano si sono intorpiditi. Quelli che sabato erano davanti alla tv sanno quanto disperatamente abbia provato a portare avanti il telegiornale ma le parole proprio non arrivavano. Ringrazio i miei colleghi che hanno immediatamente riconosciuto la situazione di emergenza e allertato il 911”. Di seguito il video dalla diretta tv (attenzione: le immagini potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno).