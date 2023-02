Una storia che ha dell’incredibile. Un cane, Mel, è sbucato a sorpresa da un divano usato e comprato da una donna, senza che sapesse della presenza dell’animale. Siamo in Brasile, a Joinville, nel nord di Santa Catarina. Questa curiosa storia ha un lieto fine: Soraya Gomes Garcia, l’acquirente del divano, ha deciso di adottare il piccolo animale domestico.

A raccontare la storia sui social è il Fronte d’azione per i diritti degli animali (Frada): “Qualcuno ha comprato un divano usato e il cane è arrivato in regalo dentro il divano stesso. Incredibile, ma è esattamente quello che è successo”. Non si riesce a capire come il cane sia finito dentro il divano, ma l’ipotesi più probabile secondo l’associazione è che sia stato qualcuno a infilare l’animale lì dentro: “L’essere umano è sempre più audace e crudele. Comunque, non sappiamo cosa sia successo”.

“Non è possibile che (il cane) sia salito sul divano da solo: mio cognato ha dovuto tirare il fondo per tirarlo fuori, poveretta. Avevo molta fame e sete, anzi stavo per morire”, ha commentato la sorella della donna che ha adottato Mel. “Sono troppo felice che sia arrivata nella mia vita – ha commentato Soraya, che ha chiamato l’animale Mel, in onore dell’ex cane da compagnia della famiglia, morto circa due anni fa – Ha i suoi stessi occhi”. “L’amore ha vinto”.