Il Complexo da Maré è un quartiere a nord di Rio de Janeiro. Nella distesa di 16 favelas che ospitano 130.000 persone, i bambini allevano zanzare infetti da Wolbachia.

Si è infatti scoperto che allevando zanzare infettate (Aedes aegypti) che trasportano il batterio Wolbachia, si può ridurre la loro capacità di trasmettere i virus che si diffondono per via ematica come dengue, zika, chikungunya e febbre gialla. Il batterio è estremamente comune e si trova nel 50% degli insetti, come farfalle, falene, moscerini della frutta, libellule, zanzare.

Allevando queste zanzare e rilasciandole nelle aree più a rischio, il batterio rende così più difficile la riproduzione del virus all’interno delle stesse, e le zanzare a loro volta hanno meno probabilità di diffondere la malattia.

Le zanzare non sono naturalmente portatrici di virus: lo ottengono mordendo persone infette e lo trasmettono a quelle successive. Le uniche che possono farlo sono le zanzare femmine.

La dengue infetta quasi 400 milioni di persone all’anno in tutto il mondo, uccidendone decine di migliaia. Il Brasile è la nazione più colpita del pianeta e le sue favelas densamente popolate, spesso con scarsa igiene, sono particolarmente vulnerabili alle malattie infettive.