Usa, l’apertura di Pompeo: “Le colonie di Israele non sono illegali”

Le colonie di Israele sono legali per gli Usa: la decisione di Donald Trump

I predecessori alla Casa Bianca li hanno definiti “un ostacolo alla pace”. Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania con Donald Trump gli Stati Uniti cambiano radicalmente la loro politica: non saranno più considerati contrari al diritto internazionale.

Colonie di Israele, si torna agli anni ’80

La stessa linea usata quando gli americani hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico: Trump e i suoi consiglieri tolgono dal tavolo tutte le questioni più complesse, suggeriscono che la comunità internazionale ne debba restare fuori.

Viene così ripudiato il parere espresso nel 1978 dal Dipartimento di Stato per tornare invece alla posizione espressa da Ronald Reagan. L’ex capo della Cia spiega che la legittimità o meno degli insediamenti deve essere affrontata dai giudici israeliani e definisce la questione una “distrazione”.

Per Pompeo, la precedente politica, voluta dall’Amministrazione Obama, non ha fatto fare progressi sulla strada della pace. Per il segretario di Stato Usa, la decisione annunciata ieri non pregiudica quello che dovrebbe essere lo status della Cisgiordania in qualsiasi eventuale accordo di pace.