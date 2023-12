Cnn, video shock da Gaza: “Palestinesi spogliati e detenuti in uno stadio: tra di loro almeno due bambini”

“Due giovani, spogliati fino alla biancheria intima, che camminano e tengono entrambe le mani in alto mentre i soldati israeliani li dirigono nello stadio”. Un video rilanciato dalla Cnn mostra un gruppo di uomini palestinesi, tra cui almeno due bambini, spogliati dall’esercito isrealiano e detenuti in uno stadio nel nord di Gaza.

L’emittente ha spiegato di non essere in grado di verificare quando il filmato è stato ripreso ma di averlo localizzato allo stadio Yarmouk della città di Gaza. Lo stesso luogo in cui, l’ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha ricevuto segnalazioni di detenzioni. L’organizzazione non governativa ha detto di aver avuto informazioni che l’esercito israeliano sta detenendo centinaia di palestinesi dal quartiere Sheikh Radwan della città di Gaza, tra cui decine di donne che sono state portate allo stadio.

“Maschi palestinesi, compresi bambini di 10 anni e anziani di età superiore ai 70 anni, sono state costrette a togliersi tutti i vestiti tranne la biancheria intima e a mettersi in fila in modo umiliante davanti alle donne detenute nello stesso stadio”, ha dichiarato l’organizzazione per i diritti umani, che chiede alla comunità internazionale di indagare sul caso. In passato, l’esercito israeliano ha giustificato la pratica di spogliare i detenuti come un modo per assicurare che non portino su di sé esplosivi.

Il video analizzato da Cnn mostra in un fotogrammi due giovani rimasti in mutande, che camminano con le mani alzate mentre i soldati israeliani li portano nello stadio. In un altro passaggio “due figure che sembrano essere gli stessi ragazzi spogliati dei loro vestiti vengono viste con le mani sopra la testa, mentre sono allineate in fila indiana con altri maschi che sembrano essere adolescenti e adulti”.

In altri momenti del video sono visibili anche “donne e altri bambini detenuti”. Una sequenza mostra tre donne vestite sedute sul prato di fronte a una porta da calcio su cui è appesa una bandiera israeliana. Sono bendate e hanno le mani legate dietro la schiena.